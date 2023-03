Dziś 8 marca, czyli Międzynarodowy Dzień Kobiet.

Jak co roku z tej okazji Urząd Statystyczny w Zielonej Górze przygotował informacje na temat Lubuszanek. W województwie lubuskim mieszka ponad 500 tysięcy kobiet i około 480 tysięcy mężczyzn, co oznacza, że panie stanowią większość mieszkańców regionu. Jak informuje GUS, w województwie lubuskim to kobiety są lepiej wykształcone, co piąta Lubuszanka ma wykształcenie wyższe.

Iwona Goździcka z zielonogórskiego Urzędu Statystycznego mówi, że Lubuszanki częściej od mężczyzn z regionu decydują się na życie w małżeństwie:

Jak wynika z danych zebranych przez GUS podczas Narodowego Spisu Powszechnego w 2021 roku, w województwie lubuskim rodzi się więcej mężczyzn niż kobiet:

Dodajmy, że w regionie w przypadku obu płci zaobserwowane postępujący proces starzenia się. Zwiększa się liczba kobiet i mężczyzn w wieku poprodukcyjnym, przy jednoczesnym spadku odsetka osób w wieku produkcyjnym.