Wicemarszałkowie województwa lubuskiego Marcin Jabłoński oraz Łukasz Porycki zasiadają w radach nadzorczych gorzowskich spółek samorządowych: Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. oraz Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z o.o. – podała „Gazeta Lubuska”.

W poniedziałkowej publikacji „Gazety Lubuskiej” wskazano, że wicemarszałkowie województwa – Marcin Jabłoński (PO) oraz Łukasz Porycki (PSL) – zasiadają w radach nadzorczych gorzowskich spółek samorządowych, odpowiednio: Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. oraz Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z o.o.

Cytowany w artykule rzecznik zarządu województwa Paweł Kozłowski zaznaczył, że „nie ma przeciwwskazań, także prawnych, by łączyć obie funkcje”. Dodał, że „wiedza o takiej aktywności jest powszechna, ponieważ jest to informacja publiczna”.

W publikacji podniesiono argument, o ewentualnym konflikcie interesów wynikającym z faktu, że samorząd Gorzowa korzysta ze wsparcia funduszami UE, które są w dyspozycji zarządu województwa. „Obecność jego najważniejszych przedstawicieli w organach ewentualnych beneficjentów, może rodzić wątpliwości” – zaznaczono.

– powiedział gazecie cytowany w publikacji rzecznik zarządu województwa Paweł Kozłowski.

W publikacji „Gazety Lubuskiej” wskazano również, że prezydent Gorzowa Wielkopolskiego Jacek Wójcicki zasiada w radzie nadzorczej Poznańskich Inwestycji Miejskich i jest wiceprzewodniczącym rady nadzorczej w Tauron Wytwarzanie sp. z o.o. na Śląsku.

W artykule podano także, że burmistrz Świebodzina Tomasz Sielicki zasiada w radach nadzorczych spółek należących do samorządu Konina: w Przedsiębiorstwie Turystyczno-Handlowo – Usługowym „Konin” oraz Miejskim Zakładzie Komunikacji.

„W zamian za to, przygarnął do świebodzińskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, Pawła Adamów, na co dzień wiceprezydenta Konina”