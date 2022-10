Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przystąpiło do prewencyjnego rozpoczęcia dystrybucji tabletek jodku potasu do powiatowych jednostek Państwowej Straży Pożarnej.

To działania rutynowe i przewidziane w przepisach prawa na wypadek ewentualnego wystąpienia skażenia radiacyjnego. Jednostki powiatowe PSP z terenu województwa lubuskiego są już w posiadaniu tabletek.

Teraz za pośrednictwem wojewody, będą one przekazywane samorządom. Władysław Dajczak odbył już spotkanie z prezydentami największych lubuskich miast, gdzie rozmawiano jak zorganizować ewentualną dystrybucję tabletek, by w razie potrzeby jak najszybciej trafiły do mieszkańców

Dziś rano odbyła się natomiast wideokonferencja ze wszystkimi samorządowcami województwa lubuskiego, którzy do godziny 15.00 mieli zgłosić do LUW w jaki sposób w przypadku ewentualnego zagrożenia, będą poprowadzić dystrybucje tabletek na terenach swoich samorządów. – Jeśli doszłoby do zagrożenie będzie liczył się czas i skuteczność informowania mieszkańców o zagrożeniu – dodał dziś wojewoda:

Województwo lubuskie otrzymało 1,5 miliona tabletek, co gwarantuje, że w razie potrzeby tabletek dla nikogo nie zabraknie. Dodatkowo wojewoda wystąpił o zabezpieczenie rezerwy 250 tysięcy tabletek jodku potasu

Tymczasem ministerstwo podkreśla, że obecnie nie ma powodów, by rozpoczynać wydawanie jodku potasu obywatelom.