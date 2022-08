Państwo będzie finansowało poprzez Narodowy Fundusz Zdrowia usługę szczepienia na grypę w aptekach i w podmiotach leczniczych – poinformował wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski. Bezpłatną szczepionkę otrzymają tylko osoby powyżej 75 r. życia i kobiety w ciąży. Reszta zapłaci 50 lub 100 proc.

„Od 1 września takie szczepienie będzie można wykonać w aptekach, jak również w podstawowej opiece zdrowotnej i innych podmiotach leczniczych, które zgłoszą do Narodowego Funduszu Zdrowia możliwość rozliczenia finansowego świadczenia zdrowotnego” – powiedział w czasie wtorkowej konferencji prasowej wiceminister zdrowia.

Miłkowski poinformował, że świadczenie to wzrosło z 17 zł do 21,83 zł za szczepienie. „Każdy, kto się zgłosi do apteki, która będzie szczepiła, będzie mógł to rozliczyć z NFZ” – zaznaczył.

Powiedział, że część producentów deklaruje, że będą elastyczni na polskim rynku. Poinformował, że na wstępie będzie zabezpieczonych 2 mln szczepionek. „Jeśli będzie większe zapotrzebowanie to część firm to zapotrzebowanie pokryje” – podkreślił.

W tym roku Ministerstwo Zdrowia w przeciwieństwie do roku ubiegłego nie skupuje szczepionek i nie aprowizuje. Rynek sam będzie regulował dostępność szczepionek, ponieważ ich nie brakuje. Producenci zadeklarowali każdą ilość szczepionek dla Polski.

Rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz przypomniał, że w Polsce szczepionki są na receptę, którą wystawia lekarz pierwszego kontaktu.

Zaznaczył, że „bezpłatne szczepionki otrzymają tylko osoby zaliczające się do grupy 75+ oraz kobiety w ciąży”. „Refundacja w wysokości 50 proc. należy się m.in. osobom z obniżoną odpornością oraz pacjentom powyżej 60 roku życia” – mówił rzecznik MZ.

Wyjaśnił, że „za samą usługę szczepienia bez względu, czy zostanie ona wykonana w aptece czy w placówce POZ nikt nie poniesie żadnego kosztu. Ten rachunek bierze na siebie MZ”.

Przypomniał, że dzieci mogą być szczepione tylko i wyłącznie w placówka POZ, ponieważ muszą być zakwalifikowane do szczepienia przez lekarza.

Wiceminister pytany o bezpłatne szczepienia na grypę dla personelu medycznego, powiedział, że „osoby takie mogą zgłaszać się do swojego pracodawcy – mogą to być pracownicy danego podmiotu leczniczego, danego szpitala i wówczas szczepienie ( usługa szczepienia – PAP) jest tak samo finansowane, jak w aptekach i wynosi 21,83 zł”.

„Zarówno podmioty medyczne, jak i gospodarcze często same finansują takie szczepienia dla swoich pracowników” – dodał Andrusiewicz.