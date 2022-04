Kanclerz Niemiec Olaf Scholz powiedział, że NATO musi uniknąć bezpośredniego konfliktu zbrojnego Rosją, gdyż mogłoby to doprowadzić do wybuchu kolejnej wojny światowej.

,,Najważniejsze jest, by każdy nasz ruch był bardzo przemyślany oraz żebyśmy ściśle ze sobą współpracowali”

– powiedział w kanclerz Niemiec tygodnikowi ”Der Spiegel”. Podkreślił, że w obecnej sytuacji każda błędna decyzja może mieć dramatyczne konsekwencje.

Pytany o to, dlaczego jego zdaniem dostarczenie czołgów na Ukrainę mogłoby doprowadzić do wybuchu wojny nuklearnej odpowiedział, że Niemcy nie są zobowiązane do wzięcia czynnego udziału w trwającej teraz wojnie.

Wcześniej Niemieckie Ministerstwo Obrony Narodowej usunęło całą broń ciężką z listy broni, którą miało przekazać Ukrainie. Kanclerz Olaf Scholz oświadczył, że Niemcy „umożliwiły Ukrainie zakup sprzętu wojskowego z produkcji przemysłowej”. Podkreślał, że konsultował listę dostaw z Ukrainą i że Niemcy zamierzają zapłacić za tę dostawę.

