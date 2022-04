Marszałek Sejmu Elżbieta Witek powiedziała, że wraz z przewodniczącymi parlamentów państw Unii Europejskiej będzie dziś spotykała się z uchodźcami z Ukrainy, aby lepiej poznać ich potrzeby.

Przedstawicielki parlamentów Austrii, Belgii, Czech, Cypru, Łotwy, Litwy i Hiszpanii oraz Rady Najwyższej Ukrainy i Parlamentu Europejskiego wezmą również udział w roboczym spotkaniu w Sejmie, którego celem jest podjęcie wspólnych działań na rzecz kobiet, które uciekły z ogarniętego wojną kraju.

Marszałek Elżbieta Witek podkreśliła, że celem spotkania i dyskusji jest określenie skutecznych sposobów pomocy kobietom, które trafiły do krajów Unii Europejskiej oraz tym, które zostały na Ukrainie. Wskazała, że przewodniczące parlamentów, jako kobiety, będą mogły się lepiej wczuć w sytuację kobiet ukraińskich, także tych, które są w Polsce wraz z rodzinami.

„Często przyjeżdżają tutaj z dziećmi nie tylko swoimi, ale dziećmi sąsiadów, którymi się opiekują. Chcemy też poświęcić dużo czasu na rozmowę właśnie o sytuacji dzieci, jak je zabezpieczyć”

– mówiła Marszałek Elżbieta Witek.

Pierwsze spotkanie parlamentarzystek odbyło się wczoraj w Sejmie podczas roboczego obiadu.

Dziś rano przewodniczące parlamentów państw Unii Europejskiej odwiedzą przejście graniczne w Dorohusku, gdzie spotkają się z przedstawicielami Straży Granicznej. Następnie złożą wizytę w punkcie recepcyjnym w Chełmie, a po południu udadzą się do Nadarzyna pod Warszawą i odwiedzą Centrum Pomocy Humanitarnej Ptak.

Uchodźcy na granicy polsko-ukraińskiej

Od 24 lutego do Polski wjechało z Ukrainy prawie 2,84 mln osób – poinformowała we wtorek rano Straż Graniczna. W poniedziałek funkcjonariusze odprawili 20 tys. podróżnych, a we wtorek do godziny 7 rano – 5,8 tys. W poniedziałek z Polski do Ukrainy wyjechało 14,4 tys. osób.

Źródło: PAP/IAR/mpo