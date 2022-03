Pełną parą pracuje komitet organizacyjny przygotowujący jubileusz Zbąszynka. Przypomnijmy, miasto powstało w 1923 roku i od początku budowane było jako węzeł kolejowy. Taki charakter ma do dziś. – Chcemy, aby imprezy przygotowane przez nas dla mieszkańców miały charakter lokalny, odnoszący się do tego, co jest historią i teraźniejszością naszego miasta – mówi Malwina Kubicka, przewodnicząca komitetu organizacyjnego.

Malwina Kubicka zapowiada, że cały scenariusz obchodów jubileuszu stulecia Zbąszynka będzie zaprezentowany na specjalnej konferencji prasowej. Dziś prace nad kształtem jubileuszu jeszcze trwają.