Rozbicie gangu, zlikwidowanie 2 magazynów ze skradzionymi rzeczami i odzyskanie towaru ukradzionego w Niemczech, o łącznej wartości ponad 3 mln zł, to efekt współpracy CBŚP i policji niemieckiej. Policjanci zatrzymali 7 osób i odzyskali m.in. ponad 100 wysokiej klasy rowerów wartych blisko 2,1 mln zł, skradzionych tej samej nocy w Niemczech. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Gorzowie.

Wszystko zaczęło się, gdy funkcjonariusze z Polizeipräsidium Landeskriminalamt przekazali informację policjantom z Centralnego Biura Śledczego o kradzieży z włamaniem do pojazdów ciężarowych. Zdarzenie miało miejsce w Niemczech. Łupem sprawców padło ponad 100 wysokiej klasy rowerów, o łącznej wartości blisko 2,1 mln zł. Z przekazanej informacji wynikało, że sprawcy działali w grupie kilkuosobowej i przemieszczali się samochodami osobowymi oraz pojazdem ciężarowym. Jednocześnie funkcjonariusze Policji niemieckiej przekazali, że z okolic Berlina sprawcy pojechali kolumną kilku pojazdów w kierunku granicy z Polską. W tym momencie do akcji wkroczyli policjanci z Zarządu w Gorzowie Centralnego Biura Śledczego Policji.

Policjanci CBŚP objęli dyskretną obserwacją wszystkie osoby jadące w kolumnie od granicy polsko-niemieckiej. W efekcie funkcjonariusze dotarli do miejsc zamieszkania podejrzanych i do magazynu, gdzie rozładowywano skradziony towaru z samochodu ciężarowego. W krótkim czasie, w różnych rejonach Gorzowa i okolic zatrzymano 7 osób uczestniczących w nocnym wyjeździe lub odbierających towar. Jak się okazało członkowie gangu do porozumiewania się posiadali krótkofalówki, które zostały także zabezpieczone. Podczas akcji przejęto również 7 pojazdów, które prawdopodobnie posłużyły do popełnienia przestępstwa.

W trakcie działań odzyskano nie tylko skradzione tej nocy mienie, ale ujawniono także inne przedmioty, które najprawdopodobniej pochodzą z przestępstw popełnionych w Niemczech. Policjanci dotarli do drugiego magazynu, gdzie znajdowało się mnóstwo artykułów spożywczych, przemysłowych oraz odzieży różnych marek, jak również 7 motocykli co do których istnieje podejrzenie, że mogą pochodzić z kradzieży.

Łącznie podczas realizacji zabezpieczono mienie pochodzące z przestępstw o szacunkowej wartości ponad 3 mln zł.

Podczas akcji zatrzymano 7 osób, które doprowadzono do Prokuratury Okręgowej w Gorzowie. Tam przedstawiono im zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej, z czego 6 osób jest podejrzanych o udział w pięciu kradzieżach z włamaniem. Jedna osoba usłyszała zarzut paserstwa. Na podstawie zebranego materiału dowodowego sąd wobec wszystkich zatrzymanych zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.