Remont 37 obiektów, w tym sygnalizacji świetlnej, rond i skrzyżowań – Zielona Góra wdraża Inteligentny System Transportu 2. Przebudowa obejmie m.in. Trasę Północną, ulicę Kożuchowską oraz Łężycę. Inwestycja, której realizację zaplanowano na 33 miesiące, ma poprawić bezpieczeństwo mieszkańców oraz zredukować liczbę korków i utrudnień drogowych.

Koszt wdrożenia ITS 2 przekroczy 159 milionów złotych. Jak mówi Marcin Pabierowski, prezydent Zielonej Góry, dzięki tej inwestycji miasto będzie bardziej kompaktowe i przejezdne:

– W miastach, gdzie wdrożono ITS, znacząco zmniejszyła się liczba wypadków – podkreśla insp. Tomasz Szuda, Komendant Miejski Policji w Zielonej Górze:

– Większość prac będziemy realizować w 2028 i 2029 roku – dodaje Krzysztof Staniszewski, zastępca dyrektora departamentu zarządzania drogami w magistracie:

– Remonty będą się wiązać z licznymi utrudnieniami dla kierowców, o których będziemy informować na bieżąco – zaznacza Damian Nowakowski, przedstawiciel wykonawcy inwestycji:

W ramach inwestycji ITS 2 powstanie także wiele przejść dla pieszych, buspasów oraz systemów sterowania ruchem. W planach jest także budowa farm fotowoltaicznych, które będą zasilały autobusy MZK.