Jubileusz 80-lecia istnienia obchodziło dzisiaj Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Ekonomik”. Podczas uroczystej gali, która odbyła się w Lubuskim Teatrze, nie zabrakło podsumowania minionych lat i przypomnienia historii placówki. Dodatkowo władze miasta wręczyły nagrody najbardziej zasłużonym pracownikom szkoły.

W ciągu 80-letniej historii „Ekonomik” ukończyło blisko 20 tys. absolwentów. Jedną z obecnych uczennic jest Natalia Potęga, maturzystka:

Jak mówi Barbara Bogacz-Szczepańska, dyrektorka szkoły, „Ekonomik” w ostatnich latach bardzo się rozwinął:

– Od zawsze stawialiśmy w naszej szkole na olimpiady i sport – dodaje Jan Konieczny, który dyrektorem „Ekonomika” był przez 17 lat:

Zdaniem Kamilli Jur, dyrektorki departamentu oświaty, kultury i sportu w magistracie, dzięki takim placówkom poziom edukacji w mieście jest bardzo wysoki:

Warto dodać, że obecnie „Ekonomik” kształci m.in. na kierunkach: technik ekonomista, technik logistyk i technik hotelarstwa.