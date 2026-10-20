W środę reprezentacja Polski w futsalu rozpocznie w Gorzowie zmagania w II rundzie eliminacji mistrzostw świata.

Biało-czerwoni zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną, która w czwartek na otwarcie rywalizacji w trzyzespołowej grupie rozgromiła u siebie Irlandię Północną 17:1. O środowym rywalu mówi selekcjoner reprezentacji Polski Błażej Korczyński

Reprezentacja Polski w futsalu po raz trzeci gości w Arenie Gorzów. Dobrze czuje się tu kapitan naszej kadry, Tomasz Kriezel:

Początek meczu Polska – Bośnia i Hercegowina w Arenie Gorzów w środę o 18:00.