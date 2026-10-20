Jak poprawić bezpieczeństwo na drodze i zmniejszyć liczbę wypadków? Na ten temat dyskutowali dzisiaj członkowie Lubuskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Podmiot ten obecnie opracowuje program na lata 2026-2035, który zakłada m.in. wzmożone działania policji i doświetlanie przejść dla pieszych.

Jak mówi Marek Pasek, sekretarz Lubuskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, nowy program jest kształtowany m.in. przez policjantów, urzędników i specjalistów z WORD:

Jednym z tematów podjętych podczas dzisiejszego posiedzenia była także budowa mostu w Pomorsku. – Na razie wszystko idzie zgodnie z planem – podkreśla Krzysztof Kocik, zastępca dyrektora ds. zarządzania drogami i dokumentacji w Zarządzie Dróg Wojewódzkim:

Warto dodać, że posiedzenie miało miejsce w zielonogórskiej siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego przy ul. Nowej.