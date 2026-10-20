PiS zarzuca wojewodzie polityczne uzależnianie wsparcia dla Gorzowa. Marek Cebula przestrzega przed nadinterpretacją jego słów.

Klub radnych Prawa i Sprawiedliwości chce, by gorzowska rada miasta na najbliższej sesji przyjęła stanowisko dotyczące niezależności samorządu terytorialnego i bezstronności administracji rządowej. W przygotowanym dokumencie radni podkreślają, że decyzje dotyczące funkcjonowania samorządu powinny wynikać z przepisów prawa. To reakcja na wypowiedź wojewody lubuskiego i szefa Koalicji Obywatelskiej w regionie Marka Cebuli po ostatniej sesji Rady Miasta, podczas której odwołano Roberta Surowca z funkcji przewodniczącego rady. Mówi Krzysztof Kielec, nowy przewodniczący klubu radnych PiS:

Do zarzutów odniósł się Marek Cebula, szef KO w woj. lubuskim:

Najbliższa sesja rady miasta odbędzie się we wtorek, 27 października