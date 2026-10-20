Kajakarze AZS AWF Gorzów zakończyli sezon 2026 trzema medalami mistrzostw Polski w zjeździe kajakowym i sprincie górskim.

Na dorobek gorzowian złożyły się dwa srebrne medale w dwójce juniorów i rywalizacji zespołowej oraz brąz w dwójce seniorów. O występie w Szczawnicy mówi trener Marcin Ponomarenkow: