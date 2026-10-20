Gościem Marcina Sasima jest Anna Mołodciak, wójt Kłodawy
Gościem Marcina Sasima jest Anna Mołodciak, wójt Kłodawy
Gmina Gozdnica przebuduje oczyszczalnię ścieków. Jest to jeden z dwóch funkcjonujących na terenie miasta obiektów. Koszt inwestycji to ponad 14...
Klub 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej w Żaganiu organizuje grę terenową dla dzieci. Spotkanie zaplanowane na 22 października poprowadzą animatorzy...
Jest decyzja Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie kandydatów ubiegających się o mandat senatorski w okręgu zielonogórskim. Odwołanie jednego z komitetów...
Monika Michalska zawsze marzyła o pracy w organizacji pozarządowej. Dziś po raz kolejny jest koordynatorką 24. Objazdowego Festiwalu Filmowego WATCH...
Poznaliśmy nominacje w tegorocznym plebiscycie BohaterOn im. Powstańców Warszawskich. To kampania, w ramach której wyróżniane są najlepsze inicjatywy związane z...
Gościem Karoliny Kamińskiej jest Nina Kowalonek, wicedyrektor PUP w Zielonej Górze https://youtu.be/Irex_8VR89w
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze "Radio Zachód S.A." w likwidacji w Zielonej Górze
Radio Zachód S.A.
ul. Kukułcza 1
65-472 Zielona Góra