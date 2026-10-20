Monika Michalska zawsze marzyła o pracy w organizacji pozarządowej.

Dziś po raz kolejny jest koordynatorką 24. Objazdowego Festiwalu Filmowego WATCH DOCS poruszającego problematykę praw Człowieka. Wraz z Agatą Karchut, Marcinem Olesnowiczem i Michałem Kliszczem prezentują kilkanaście filmów dokumentalnych o prawach człowieka, wojnie, rodzinie i wyborach życiowych po seansach organizując spotkania i dyskusje.

Festiwal jest organizowany przez Helsińską Fundację Praw Człowieka we współpracy z wieloma partnerami z całej Polski – organizacjami pozarządowymi, ośrodkami akademickimi, teatrami, kinami i innymi instytucjami kulturalnymi. W Zielonej Górze już po raz 13 festiwal współorganizuje Zielonogórskie Towarzystwo Edukacyjne CIVILITAS, w tym roku pokazy festiwalowe odbyły się w Nowej Soli, Gubinie i Żarach.

FOTO- P. Kozubaj (Radio Zielona Góra)