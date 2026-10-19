W poniedziałkowym (19 października) notowaniu rankingu tenisistek Maja Chwalińska awansowała z 22. na 11. miejsce. Wyżej od niej klasyfikowane były tylko dwie biało-czerwone – jedyna polska liderka listy WTA Iga Świątek oraz wiceliderka Agnieszka Radwańska.

Awans w klasyfikacji tenisistek umożliwił Chwalińskiej triumf w turnieju rangi 1000 w Wuhan. W niedzielnym finale pokonała Brytyjkę Sonay Kartal 2:6, 6:4, 6:2.

Pierwszą Polką w top 100 była Iwona Kuczyńska, która dokonała tego w 1987 roku. Później dołączyło do niej jeszcze 11 jej rodaczek.

Polki w najlepszej setce rankingu WTA oraz ich najwyższa lokata:

Iga Świątek – 1

Agnieszka Radwańska – 2

Maja Chwalińska – 11

Magda Linette – 19

Magdalena Fręch – 22

Urszula Radwańska – 29

Magdalena Grzybowska – 30

Marta Domachowska – 37

Katarzyna Nowak – 47

Iwona Kuczyńska – 64

Aleksandra Olsza – 72

Katarzyna Piter – 95

Świątek bez zmian w rankingu

Na czele od ponad miesiąca jest Jelena Rybakina z Kazachstanu, a Iga Świątek plasuje się na dziewiątej pozycji.

Chwalińskiej awans umożliwił triumf w turnieju rangi 1000 w Wuhan. W niedzielnym finale pokonała Brytyjkę Sonay Kartal 2:6, 6:4, 6:2.

Magdalena Fręch przesunęła się z 56. na 49. pozycję, a Magda Linette utrzymała 77. miejsce.

Nowy najlepszy wynik w karierze zanotowała też Martyna Kubka, która awansowała ze 166. miejsca na 149.

W rankingu Race to the WTA Finals, który wyłoni osiem uczestniczek kończącego sezon turnieju w Indian Wells w listopadzie, Świątek awansowała na dziewiątą pozycję, ale jej szanse na zdobycie kwalifikacji znacznie zmalały.

O ostatnie wolne miejsce walczy z Karoliną Muchovą. Do Czeszki traci 546 punktów, a maksymalnie do zdobycia pozostało 1000, za dwa turnieje rangi 500 – rozpoczynający się już w poniedziałek w Ningbo i tydzień później w Osace.

Czołówka rankingu tenisistek WTA Tour – stan na 19 października 2026:

1. (1) Jelena Rybakina (Kazachstan) 9196 pkt

2. (2) Aryna Sabalenka (Białoruś) 7550

3. (3) Mirra Andriejewa (Rosja) 6306

4. (4) Jessica Pegula (USA) 6235

5. (5) Coco Gauff (USA) 5974

6. (6) Elina Switolina (Ukraina) 5229

7. (7) Karolina Muchova (Czechy) 4833

8. (8) Linda Noskova (Czechy) 4678

9. (9) Iga Świątek (Polska) 4389

10. (10) Marta Kostiuk (Ukraina) 3920

11. (22) Maja Chwalińska (Polska) 3031

…

56. (56) Magdalena Fręch (Polska) 1110

77. (77) Magda Linette (Polska) 908

127. (127) Katarzyna Kawa (Polska) 586

149. (166) Martyna Kubka (Polska) 498

254. (219) Linda Klimovicova (Polska) 289