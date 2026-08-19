Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Broniąca tytułu i rozstawiona z numerem siódmym polska tenisistka wygrała z Francuzką Diane Parry 6:3, 6:3.

Świątek w sierpniu prezentuje swój najlepszy w tym sezonie tenis. Do Cincinnati przyjechała z Toronto, gdzie wywalczyła pierwszy w 2026 roku tytuł. Parry natomiast w rankingu zajmuje 66. miejsce i trudno było oczekiwać, że tak dysponowanej Polce sprawi większe kłopoty.

Francuzka zaczęła dobrze, bo od wywalczonego przełamania, ale Świątek odpowiedziała wygraniem czterech gemów z rzędu. Później w pierwszym secie walka toczyła się gem za gem.

Nieco emocji przyniósł jeszcze ostatni, w którym Polka serwowała na zwycięstwo w partii. Sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa wykorzystała dopiero trzecią piłkę setową, a w międzyczasie musiała też bronić break pointa.

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Drugi set również zaczął się gema dla Parry, natomiast Świątek tym razem odpowiedziała wygraniem aż pięciu kolejnych. Polka mogła szybciej zamknąć spotkanie, ale kilka błędów spowodowało, że rywalka odrobiła jedno przełamanie i zbliżyła się na 3:5. W kolejnym gemie Francuzka nie utrzymała jednak podania, co oznaczało wygraną Świątek.

Jej kolejną rywalką będzie w czwartek albo wiceliderka rankingu Kazaszka Jelena Rybakina, albo Rosjanka Diana Sznajder (14.). To oznacza, że Polka będzie miała okazję pomościć, którąś z rodaczek. W 3. rundzie bowiem Rybakina wygrała z Magdaleną Fręch, a Sznajder z Mają Chwalińską.

Impreza w Cincinnati jest praktycznie ostatnim sprawdzianem światowej czołówki przed wielkoszlemowym US Open w Nowym Jorku, który rozpocznie się 30 sierpnia.

Wynik meczu 1/8 finału:

Iga Świątek (Polska, 7) – Diane Parry (Francja) 6:3, 6:3.