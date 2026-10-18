Prezydent Donald Trump zapewnił o – jak sam napisał – pełnym i całkowitym poparciu Beniamina Netanjahu przed zaplanowanymi na 27 października wyborami parlamentarnymi w Izraelu.

We wpisie w mediach społecznościowych skierowanym do Izraelczyków prezydent USA napisał, że jeśli wybiorą innego przywódcę, wojnę z Iranem będzie musiał toczyć sam.

Amerykański prezydent nazwał Beniamina Netanjahu – tu cytat – „wielkim wojownikiem i premierem”. I podkreślił, że Iran jest systematycznie niszczony militarnie i finansowo. Dodał, że jeśli nic się nie zmieni, wkrótce „praca zostanie wykonana”.

Według ostatnich sondaży partia Jaszar Gadiego Eisenkota, byłego szefa sztabu generalnego Sił Obronnych Izraela, który wyrósł na głównego rywala premiera Netanjahu, ma szansę zdobyć więcej miejsc w Knesecie niż blok Likud szefa rządu. Jednak żaden z bloków politycznych nie zdobywa wymaganej do rządzenia większości.