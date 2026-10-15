Prezydent zawetował trzy ustawy. Chodzi o projekty zmian w przepisach dotyczących kodeksu wyborczego, reklam wyborczych oraz o wykonywaniu orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Karol Nawrocki uzasadniając weta podkreślał, że jego zdaniem proponowane przez rząd rozwiązania mają na celu osłabienie konkurencji politycznej przed nadchodzącymi wyborami:

Osiem ustaw zostało przez prezydenta podpisanych. Karol Nawrocki mówił, że podpisał ustawy, które zostały uchwalone z poprawkami po wcześniejszych wetach:

Wśród podpisanych przez prezydenta projektów jest m.in. zmiana ustawy o podatku akcyzowym oraz o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz ustawy o prawach konsumenta.

Rzeczniczka KO: Szkodliwe weta

– To bardzo szkodliwe weta – skomentowała w Polskim Radiu 24 rzeczniczka klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda.

Posłanka skrytykowała przede wszystkim zawetowanie nowelizacji kodeksu wyborczego, która wprowadzałaby coroczne ustalanie liczby mandatów poselskich w okręgach wyborczych:

Dorota Łoboda stwierdziła, że na nowelizacji nie skorzystałaby żadna z partii politycznych.