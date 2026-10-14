Prezydent Karol Nawrocki podkreślił w środę (14 października), że Polska zdecydowanie wspiera europejskie aspiracje Czarnogóry i jest gotowa dzielić się z nią swoim doświadczeniem w tym zakresie. Ocenił, że przystąpienie tego państwa do UE w 2028 r. jest celem ambitnym, ale możliwym do osiągnięcia.

Podczas wspólnej konferencji prasowej z przebywającym z oficjalną wizytą w Polsce prezydentem Czarnogóry Jakovem Milatoviciem prezydent Nawrocki pogratulował Czarnogórze drogi, jaką przebyła od czasu odzyskania niepodległości w 2006 r. do obecnej pozycji „lidera w procesie przyszłej akcesji do UE”.

Prezydent podkreślił, że Polska zdecydowanie wspiera europejskie aspiracje Czarnogóry i jest gotowa dzielić się z nią swoim doświadczeniem w tym zakresie.

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Polska i Czarnogóra mają znaczny, ale wciąż jeszcze niewykorzystany potencjał współpracy gospodarczej. Mimo że nasze relacje handlowe regularnie i dynamicznie się rozwijają, w zakresie relacji gospodarczych i ekonomicznych mamy jeszcze ogromny margines współpracy. To będzie zagadnienie, które stawiamy sobie jako wspólny cel pomiędzy Polską a Czarnogórą. – Prezydent RP @NawrockiKn po spotkaniu z Prezydentem Republiki Czarnogóry @JakovMilatovic. — Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) October 14, 2026

Ocenił, że przystąpienie tego kraju do Unii w 2028 r. jest „ambitnym, ale osiągalnym celem, jeśli zostanie utrzymane to bardzo wysokie, dynamiczne tempo reform” i spełnione będą wszystkie kryteria członkostwa, które Czarnogóra — jak podkreślił Nawrocki – „regularnie wypełnia”.

Czarnogóra otworzyła wszystkie 33 rozdziały negocjacyjne, 18 zostały już tymczasowo zamknięte, co oznacza, że Czarnogóra jest w zasadzie liderem tego procesu, adaptując się do Unii Europejskiej przez 20 lat swojej niepodległości. Jeśli chodzi o Polskę, to stanowisko tutaj jest jednoznaczne: poszerzenie UE o państwa Bałkanów Zachodnich, w tym lidera tego procesu, czyli Czarnogórę jest wspierane przez Rzeczpospolitą Polską

– oświadczył Nawrocki.

Podkreślił też, że Polska i Czarnogóra mają „znaczny, ale wciąż jeszcze niewykorzystany potencjał współpracy gospodarczej”. Dodał, że rozwój relacji w tym zakresie stanowi wspólny cel obu prezydentów.

Milatović podziękował za wsparcie Polsce

Milatović podziękował za wsparcie, jakie Polska daje jego krajowi na drodze do integracji europejskiej.

Zaznaczył, że Czarnogóra szczególnie zwraca obecnie uwagę na swoje kontakty gospodarcze i cenna jest dla niej otwartość Polski w dzieleniu się swoim doświadczeniem w wykorzystaniu funduszy europejskich.

Polskie doświadczenie pokazuje, że bycie członkiem UE może zmienić jakość życia w danym kraju dla całych pokoleń

– powiedział Milatović. Podkreślił, że takich zmian życzy sobie Czarnogóra.

Czarnogóra w UE do 2028 to byłby sukces nie tylko dla nas, ale dla całej Europy. Pokażemy tym samym, że reformy, odpowiedzialność, którą przedstawiamy w Czarnogórze, zostały dostrzeżone przez partnerów europejskich. (…) Stabilne, demokratyczne Bałkany Zachodnie są też gwarantem dla całego kontynentu europejskiego

– powiedział Milatović.

Jak podały służby prasowe prezydenta Czarnogóry, jego wizyta w Polsce ma na celu wzmocnienie międzynarodowej pozycji Czarnogóry i przyspieszenie jej drogi do członkostwa w UE. W poniedziałek Milatović wziął udział w konferencji Warsaw Security Forum w panelu poświęconym rozszerzeniu Wspólnoty. W środę po południu spotka się z marszałek Senatu Małgorzatą Kidawą-Błońską.

Wśród państw kandydujących do UE Czarnogóra jest najbliżej dokończenia procesu akcesyjnego. Podgorica otworzyła wszystkie 33 rozdziały negocjacyjne, a w maju br. rozpoczęła prace nad traktatem akcesyjnym. Czarnogóra ma zostać 28. państwem członkowskim do 2028 r.