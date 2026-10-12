W poniedziałek, 12 października, zapraszamy na reportaż „Kaucjusze” przygotowany przez Małgorzatę Nabel-Dybaś i Michała Szczęcha. Emisja o ogdzinie 14.10 w Radiu Zachód

System kaucyjny działa w Polsce od roku. Nasi reporterzy wstali skoro świt i wyruszyli w miasto, by szukać puszek i butelek. Skwery i śmietniki świeciły jednak pustkami. Bo dziś butelki i puszki lądują w butelkomatach. Kto je tam wrzuca i z jakiego powodu? O tym w reportażu.

Po emisji zapraszamy do dyskusji w studiu. Każdy może się przyłączyć Wystarczy zadzwonić.

Audycję poprowadzi Marzena Wróbel Szała.

W poniedziałek, 12 października, na antenie Radia Zachód.

Emisja o godzinie 14.10

Zaprasza Studio Reporterów Kukułcza 1