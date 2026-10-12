Łukasz Gibała zostanie nowym prezydentem Krakowa. Państwowa Komisja Wyborcza w nocy policzyła wszystkie głosy.

Kandydat Komitetu „Kraków dla Mieszkańców” zdobył 62,12 procent głosów. Na popieraną przez Koalicję Obywatelską i PSL Monikę Piątkowską zagłosowało 37,88 procent wyborców.

Łukasz Gibała przyznał, że nie spodziewał się aż tak dobrego wyniku:

Gibała zapowiedział również, że zamierza spotkać się ze wszystkimi kontrkandydatami z pierwszej tury, najpierw z jego kontrkandydatką senator Moniką Piątkowską. Chce porozmawiać o możliwości realizacji punktów z ich programów.

Zaprzysiężenie odbędzie się na najbliższej sesji rady miasta czyli 21 października za tydzień w środę.