Konieczne jest wprowadzenie regulacji zwiększających bezpieczeństwo w sieci – podkreśla premier Donald Tusk.

Nie ma wątpliwości, że ostatnie akty przemocy były związane z zagrożeniami w internecie – powiedział szef rządu w mediach społecznościowych:

Sejm ma dziś głosować nad przyjęciem aktu o usługach cyfrowych, który ma umożliwić szybsze blokowanie nielegalnych treści w internecie, w tym nawoływania do przemocy i podejmowania niebezpiecznych działań. Druga wersja ustawy nieznacznie różni się od tej, którą wcześniej zawetował Karol Nawrocki.

Donald Tusk dodał, że liczy na ponadpolityczną zgodę w kwestii przepisów zwiększających kontrolę i bezpieczeństwo w sieci:

Rano w szkole w Leszczydole-Nowinach pod Wyszkowem 15-latek zabił woźną i ranił dwie inne osoby. Wczoraj w Ostrołęce nożownik zaatakował uczniów i nauczycieli w szkole, do której uczęszcza. 19-latek ranił dziewięć osób.