Spis treści 1. Rafał Leśkiewicz o wizycie prezydenta na Filipinach

Prezydent Karol Nawrocki ocenił w środę (7 października) w Manili podczas spotkania z uczestnikami V Polsko–Filipińskiego Szczytu Biznesowego IT, że oba kraje mają możliwość zbudowania wspólnie trwałego porozumienia, opartego nie tylko na handlu, ale też na innowacjach, wiedzy i technologii.

Nawrocki wziął tego dnia udział w ceremonii otwarcia szczytu biznesowego. Spotkał się też z uczestnikami polsko–filipińskiego hackathonu.

Prezydent zaznaczał, że Polskę i Filipiny łączą wspólne ambicje dotyczące dynamicznego rozwoju, który stwarza możliwości obywatelom obu państw i pozwala im sprostać wyzwaniom zmieniającego się środowiska globalnego.

Wyraził oczekiwanie, że spotkanie w Manili będzie ważnym krokiem naprzód i jednym z elementów, który pozwoli przekształcić ambicje Polaków i Filipińczyków w możliwości konkretnej współpracy.

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Ocenił, że polska transformacja gospodarcza jest najbardziej udana w Europie. Przypomniał, że w ciągu ostatnich 35 lat polski model gospodarczy zmienił się z centralnego planowania w model otwarty i rynkowy.

Od wstąpienia do UE – zaznaczył Nawrocki – polskie PKB wzrosło z mniej niż połowy średniej europejskiej do ponad 80 proc. Podkreślił, że obecnie polska gospodarka należy do 20 największych na świecie, ale – jak zauważył – to sami Polacy, w tym polscy przedsiębiorcy oraz dobrze wykształceni inżynierowie, naukowcy i programiści, sprawili, że ten sukces był możliwy.

Według Nawrockiego polska udana transformacja ekonomiczna dała naszemu krajowi silny głos na arenie międzynarodowej. Jak zauważył prezydent, Polska w tym roku będzie uczestniczyć w szczycie grupy G20 w Miami w USA i zamierza wykorzystać tę okazję, by wnieść swój wkład w dyskusję o przyszłości światowej gospodarki, a także działać na rzecz pełnego członkostwa w tej grupie.

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Nasza pozycja w Europie nadaje współpracy z Filipinami dodatkowy wymiar. Polska jest największą gospodarką w Europie Środkowo-Wschodniej i jednym z kluczowych państw Inicjatywy Trójmorza, skupiającej trzynaście krajów członkowskich UE położonych między morzami Bałtyckim, Adriatyckim i Czarnym. Jako ważna i wpływowa gospodarka UE stanowimy dla Filipin oraz innych partnerów naturalną bramę do europejskiego jednolitego rynku

– powiedział Nawrocki.

Prezydent podkreślił, że jego wizyta na Filipinach pokazuje wagę, jaką Polska przywiązuje do partnerstwa z tym państwem. Nawrocki wyraził przekonanie, że „razem mamy możliwość zbudowania trwałego porozumienia” między Europą i Azją Południowo-Wschodnią, „opartego nie tylko na handlu, ale też na innowacjach, wiedzy i technologii”.

Jeden z organizatorów wydarzenia, szef Zagranicznego Biura Handlowego w Manili, Bartek Wasilewski, podkreślał w rozmowie z dziennikarzami, że Filipiny to bardzo duży rynek dla polskich inwestorów.

I jest to także rynek w trakcie transformacji wynikającej ze wzrostu gospodarczego. Polska – jako że przechodziła tę transformację stosunkowo niedawno – jest w stanie zaoferować Filipinom dokładnie te doświadczenia transformacyjne oraz podejść do filipińskich firm w spokojny, przyjacielski sposób, a nie trochę z góry, jak mają w zwyczaju inne zachodnie firmy

– powiedział.

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Zaznaczył, że polskie firmy są traktowane na Filipinach bardzo dobrze, z dużym szacunkiem i potrafią nawiązywać dużo lepsze relacje dzięki wspólnym wartościom i podobnemu postrzeganiu stosunków rodzinnych.

Największa różnica między prowadzeniem biznesu? – Tutaj uważa się, że na wszystko jest czas i należy nawiązywać relacje, kontynuować je w czasie i potem coś z nich wyniknie. A my, Polacy, jesteśmy głodni szybkiego sukcesu, chcemy robić rzeczy szybko. Trzeba spotkać się gdzieś pośrodku – podkreślił Wasilewski.

Ocenił, że stosunki polsko-filipińskie dynamicznie się rozwijają, a na Filipiny przyjeżdża coraz więcej polskich firm. Jako najbardziej obiecujące sektory we współpracy wymienił branże cyfrową, spożywczą i morskiej energetyki wiatrowej.

Prezydent Nawrocki wygłosił też w środę (7 października) wykład dla studentów Uniwersytetu Katolickiego im. Świętego Tomasza w Manili. To najstarszy istniejący uniwersytet w Azji oraz jeden z największych katolickich uniwersytetów na świecie zlokalizowanych w ramach jednego kampusu.

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Mówił o wspólnocie wartości Polski i Filipin. Zaznaczył, że choć Polskę i Filipiny dzieli duża odległość, to łączą religia, przywiązanie do rodziny, wartości, solidarność, troska o innych, ale też przywiązanie do niepodległości. Przypomniał, że Polska doznała w swojej historii rozbiorów, a jednak przetrwała dzięki swojemu językowi, kulturze, religii i determinacji, by odzyskać wolność. Po II wojnie światowej – jak zauważył – Polska znajdowała się pod rosyjską dominacją i rządami komunistycznymi.

Filipiny także doświadczyły czasu obcego panowania i walki o zachowanie swojej tożsamości

– podkreślił Nawrocki.

Oba państwa – jak zaznaczył prezydent – łączy również poszanowanie dla porządku i prawa międzynarodowego.

Wyraził też przekonanie, że agresja i groźby nie mogą być dziś uznawanymi instrumentami polityki zagranicznej.

Nawrocki wyjaśnił, że dla Polaków rosyjska pełnoskalowa agresja przeciw Ukrainie nie jest kwestią odrębną od reszty świata. Jak zauważył, Rosja prowadzi ataki hybrydowe wobec Polski i innych państw europejskich, a także kampanię dezinformacji, cyberataki i akty sabotażu.

Wspominał też w swoim przemówieniu o roli papieża Jana Pawła II i jego spuściźnie – ważnej zarówno dla Polski, jak i Filipin.

W środę Karol Nawrocki spotka się jeszcze z przedstawicielami polskiego i filipińskiego biznesu.

Zaplanowano także spotkanie polskiej pary prezydenckiej z osobami zasłużonymi dla rozwoju relacji polsko–filipińskich oraz filipińską Polonią.

Z kolei pierwsza dama Marta Nawrocka spotkała się ze swoją filipińską odpowiedniczką Louise Aranetą-Marcos. Obie towarzyszyły we wtorek prezydentom podczas ceremonii powitania w Pałacu Malacanang. Później pierwsze damy Polski i Filipin odwiedziły Likhang Filipino — miejsce prezentujące filipińską sztukę i rzemiosło. Zobaczyły m.in. tradycyjne tkactwo, kaligrafię oraz „Pastillas Pabalat”, czyli sztukę wycinania papierowych wzorów. Na wystawie znalazły się także znaczki poświęcone historii i kulturze Filipin. Ekspozycja pokazuje, jak tradycyjne rzemiosło łączy się tam ze współczesnym designem. Marta Nawrocka i Louise Araneta-Marcos obejrzały występ Alice Reyes Dance Company, Ballet Philippines oraz Steps Dance Studio.