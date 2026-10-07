W programie „Cyberprzezorny” popularny obecnie temat AI. Postaramy się odpowiedzieć na pytanie, jak bezpiecznie korzystać ze sztucznej inteligencji na co dzień. Naszym ekspertem będzie Marta Siekacz. Zaprasza Piotr Kuśnierz.
W programie „Cyberprzezorny” popularny obecnie temat AI. Postaramy się odpowiedzieć na pytanie, jak bezpiecznie korzystać ze sztucznej inteligencji na co dzień. Naszym ekspertem będzie Marta Siekacz. Zaprasza Piotr Kuśnierz.
Rada Polityki Pieniężnej na zakończonym w środę (7 października) posiedzeniu utrzymała stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego na dotychczasowym poziomie. Główna...
Tenisiści stołowi Control Process Gorzovii zremisowali na wyjeździe z drugim zespołem Bogorii Grodzisk Mazowiecki 5:5 w rozegranym awansem meczu 5....
Przez 15 miesięcy obwiązywania tymczasowych kontroli na lubuskim i dolnośląskim odcinku granicy z Niemcami skontrolowano ponad 1,2 mln osób i...
Paweł Cierach nie jest już trenerem piłkarzy czwartoligowej Róży Różanki. Szkoleniowiec sam podjął decyzję o rezygnacji po przegranym w niedzielę...
PLL LOT uruchomiły w środę bezpośrednie, całoroczne rejsy z Warszawy do Bangkoku - poinformował przewoźnik. Połączenie, obsługiwane przez samoloty Boeing...
Prokuratura Okręgowa w Przemyślu powołała po raz trzeci biegłych psychiatrów do oceny stanu zdrowia Ihora M. podejrzanego o zabójstwo duchownego...
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze "Radio Zachód S.A." w likwidacji w Zielonej Górze
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