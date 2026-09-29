Ponad 57,5 miliona złotych w ramach dofinansowań przekaże do lokalnych samorządów urząd marszałkowski w Zielonej Górze. Pieniądze wykorzystane zostaną na zadania związane z gospodarką wodno-ściekową oraz ochroną przyrody.
– Wśród beneficjentów są samorządy, ale też samorządowe spółki, szkoły czy nadleśnictwa – mówi wicemarszałek lubuski Łukasz Porycki:
Wśród dużych projektów związanych z gospodarką wodno-ściekową, najwyższe dofinansowanie otrzymała gmina Zwierzyn. Mówi wójt Karol Neumann:
Z kolei skuteczny wniosek o dofinansowanie projektu związanego z ochroną przyrody złożył m.in. urząd miasta w Krośnie Odrzańskim. Mówi zastępczyni burmistrza Anna Halicka:
Dofinansowania przyznano w sumie 16 projektom.