Prezydent Karol Nawrocki nie potwierdził wygaśnięcia kadencji członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Napisał w oświadczeniu, że „kategorycznie nie zgadza się” z argumentacją zawartą w uchwałach Sejmu i Senatu, które odrzuciły sprawozdanie KRRiT z działalności w 2025 r.

Oświadczenie Prezydenta RP

Po zapoznaniu się z uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2026 r. w sprawie Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2025 roku oraz uchwałą Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 2026 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (M. P. poz. 677) i argumentacją przedstawioną przez Sejm Senat na poparcie stanowisk o odrzuceniu sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2025 roku, oświadczam, że kategorycznie nie zgadzam się z argumentacją zawartą we wskazanych wyżej uchwałach Sejmu i Senatu i w związku z tym nie potwierdzam wygaśnięcia kadencji członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

– napisał Karol Nawrocki w oświadczeniu zamieszczonym na stronie >>prezydent.pl<<.

Do senackiej uchwały odrzucającej sprawozdanie KRRiT dołączono 5-punktowe uzasadnienie. Jak napisano, Senat odrzuca sprawozdanie Krajowej Rady z uwagi na „wyroki sądów administracyjnych stwierdzające bezczynność albo przewlekłość postępowań w sprawie przekazywania jednostkom publicznej radiofonii i telewizji środków pochodzących z opłat abonamentowych», „wstrzymywanie przekazywania środków pochodzących z opłat abonamentowych uznane w wyrokach sądów administracyjnych za rażące naruszenie prawa», „brak podejmowania działań w odpowiedzi na skargi dotyczące rozpowszechniania treści o charakterze homofobicznym oraz treści mogące stanowić mowę nienawiści», „uchylenie przez sądy znacznej części kar nałożonych na nadawców w związku z domniemanym naruszeniem art. 18 ustawy o radiofonii i telewizji» i „niewystarczające egzekwowanie obowiązku terminowego uiszczania opłat koncesyjnych, w szczególności wobec nadawcy TV Republika».

Zgodnie z przepisami, jeśli sprawozdanie KRRiT zostanie odrzucone przez Sejm i Senat, to kadencja wszystkich członków Rady wygasa. Decyzja w tej sprawie musi zostać jednak podpisana przez prezydenta. Bez jego podpisu wygaśnięcie nie następuje. Obecna sytuacja przypomina tę z zeszłego roku, kiedy prezydent Karol Nawrocki nie wyraził zgody na wygaśnięcie kadencji KRRiT pomimo odrzucenia sprawozdania z działalności w 2024 r. przez Sejm i Senat.

Do tej pory tylko raz, w 2010 r., Krajowa Rada została rozwiązana, kiedy prezydent Bronisław Komorowski przychylił się do stanowiska parlamentu, który odrzucił sprawozdanie z działalności rady za poprzedni rok.