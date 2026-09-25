Prezydent Karol Nawrocki podpisał pięć ustaw – poinformował jego rzecznik Rafał Leśkiewicz. Wśród nich jest między innymi nowelizacja ustawy o podatku VAT oraz o zwiększeniu przejrzystości działania służb.

Prezydent podpisał ustawę o zmianach prawa w adwokaturze. Nowe przepisy obejmują między innymi kwestie finansowania i ochrony prawnej adwokatów. Kolejny podpis Karol Nawrocki złożył pod ustawą, która ma wzmocnić nadzór sądów nad kontrolą operacyjną. Ma to na celu wzmocnienie ochrony praw obywateli w kwestii prywatności oraz zwiększenia przejrzystości działania służb. Nowe przepisy dotyczą między innymi policji i Straży Granicznej.

Prezydent podpisał również ustawy: o ujednoliceniu wymogów dla kandydatów do jednostek pomocniczych gmin, o nowelizacji podatku od towarów i usług VAT i o zmianach w świadczeniu usług drogą elektroniczną.

To pierwsze ustawy podpisane przez Karola Nawrockiego w tym miesiącu.