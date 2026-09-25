W ten weekend Gorzów znów stał się centrum polskiej kulturystyki i fitness. Przez trzy dni odbędzie się kilka ważnych wydarzeń sportowych. Rozpoczęły się już zawody o Puchar Polski Dzieci i Młodzieży, które są jednocześnie eliminacjami do Mistrzostw Europy Dzieci i Młodzieży. Te zawody będą kontynuowane w sobotę.

W niedzielę przyjdzie czas na rywalizację dorosłych. Najpierw mistrzostwa Polski Juniorów i Weteranów w Kulturystyce i Fitness będą eliminacją do Mistrzostw Świata, a podczas Grand Prix Polski w Kulturystyce i Fitness zawodnicy powalczą o awans do Pucharu Świata. Kibiców i pasjonatów tych dyscyplin sportu czeka weekend pełen sportowych emocji, efektownych występów i rywalizacji na najwyższym poziomie.

Dziś w hali CEZiB przy ul. Warszawskiej zawodniczki z całego kraju rywalizują o Puchar Polski w Fitness Akrobatycznym, Artystycznym i Tanecznym:

Mistrzostwa odbywają się pod patronatem Radia Gorzów.

Plan Weekendu z kulturystyką i fitness:

Piątek:

15:30-20:00 – Puchar Polski Dzieci i Młodzieży w Fitness Akrobatycznym, Artystycznym i Tanecznym

Sobota:

09:30-14:00 – Puchar Polski Dzieci i Młodzieży w Fitness Akrobatycznym, Artystycznym i Tanecznym (ciąg dalszy)

Niedziela: