Śladami zielonogórskich mozaik z czasów PRL oraz historią win musujących będzie można podążyć w ten weekend w Muzeum Ziemi Lubuskiej. Placówka przygotowała dwa wydarzenia w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa.

Jutro (26.09) o godz. 11.00 rozpocznie się spacer śladami zielonogórskich mozaik. Uczestnicy zobaczą między innymi „Gagarina” przy ulicy Podgórnej, „Pływaków” na elewacji basenu przy ulicy Wyspiańskiego oraz mozaiki i płaskorzeźby w kompleksie dawnej Fabryki Dywanów „Novita”. Ze względu na odległości część trasy zostanie pokonana autobusami miejskimi.

Do udziału zachęca Barbara Maculewicz, rzeczniczka prasowa Muzeum Ziemi Lubuskiej:

Drugą propozycją będzie niedzielne (27.09) oprowadzanie kuratorskie po wystawie „200 lat zielonogórskich win musujących”. Spotkanie poprowadzi dr Arkadiusz Cincio, który opowie o historii produkcji win musujących w Zielonej Górze i ludziach związanych z rozwojem tej tradycji. Początek o godz. 12.00:

Udział w obu wydarzeniach jest bezpłatny.