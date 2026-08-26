W najbliższym wydaniu magazynu „Między nami zwierzętami” poruszymy kluczowe tematy dotyczące klimatu i ekologii w regionie. Wspólnie z ekspertami odpowiemy na pytania, które bezpośrednio wpływają na naszą codzienność.

Gośćmi magazynu będą Stanisław Kurowski i Adrian Bróż z Ekspedycji 404.

W programie omówimy:

Zasoby na wyczerpaniu. Sprawdzimy, ile wody w Polsce mamy aktualnie w rzekach oraz w studniach głębinowych. Czy grozi nam permanentny paraliż hydrologiczny?

Grzechy melioracji. Dlaczego sytuacja jest tak zła? Opowiemy o destrukcyjnej roli tradycyjnych rowów odwadniających, które zamiast zatrzymywać wodę w krajobrazie, bezpowrotnie ją odprowadzają.

Fale upałów wczoraj i dziś. Czy ekstremalne temperatury to w Polsce nowość?

Paradoks zimowej aury. Skoro globalne temperatury rosną, to czy nadchodząca zima na pewno będzie ciepła?

Zagrożenie w kropli wody. Czy dalszy wzrost temperatur drastycznie pogorszy jakość wody pitnej? Przyjrzymy się problemowi zakwitów sinic, spadku natlenienia i namnażania groźnych bakterii.

Lokalne bomby ekologiczne. Sprawdzimy, jak na chwilę obecną wygląda sprawa nielegalnych składowisk odpadów w Mirocinie Dolnym oraz Otyniu. Czy mieszkańcy mogą wreszcie odetchnąć z ulgą?

Zapraszamy do słuchania i wspólnej dyskusji o przyszłości naszego środowiska