W pałacu w Lipnej w gminie Przewóz zorganizowano „Dni otwartych ogrodów”. Właściciele odbudowywanej rezydencji oprowadzali po terenach przyległego ogrodu i pałacowych zabudowań. Były także warsztaty i wystawa.

Wydarzenie odbyło się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Jak zaznacza Anna Mainka-Putkiewicz, gospodarz obiektów, dla miłośników zabytków jest to także okazja do poznania historii tego miejsca. – Po raz kolejny otwieramy przestrzenie dla odwiedzających. Chcemy też pokazać zmiany, jakich dokonaliśmy – dodaje organizatorka eventu:

– Ciekawe miejsce, którego przeszłość jest naprawdę interesująca – mówią odwiedzający Lipną:

Imprezę wspólnie z właścicielami pałacu współtworzy Gozdnicki Dom Kultury. Jak mówi jego dyrektorka Paulina Sobieszkoda w ogrodzie pojawią się kolejne porcelanowe róże:

Spotkanie zakończy koncert pod nazwą Rock w Ogrodzie.