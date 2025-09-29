Właściciele pałacu w Lipnej w gminie Przewóz odbudowują obiekt, który popadł w ruinę. Do tej pory zabezpieczyli już większość budynków. Organizują także wiele darmowych eventów na terenie pałacu. Planują kolejny projekt, który ma ożywić teren zespołu pałacowo-folwarcznego.

Przy rezydencji powstanie biały ogród. – Zależy nam na tym, aby zachować klimat tego miejsca. Ściągamy stare dachówki, odtwarzamy wiernie zniszczone okna tak, aby czuć tu było piękną przeszłość. Właśnie z tego powodu planujemy, aby powstał biały ogród – mówi Anna Mainka-Putkiewicz z Warszawy:

– Mamy już za sobą dni otwarte ogrodów, które cieszyły się dużym zainteresowaniem. Chcemy poszerzać i odtwarzać ten kwietny teren – zaznacza właścicielka pałacu:

Dodajmy, że na terenie zabudowań pałacowych organizowane są także darmowe wystawy tematyczne.