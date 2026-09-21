Niedziałająca winda zamknęła Gorzowian w mieszkaniu. – Od ponad tygodnia nie mamy jak wyjść – mówią.

Ponad tydzień temu do windy obsługującej Rezydencję Stary Młyn przy Wyszyńskiego dostała się woda na skutek czego dźwig został wyłączony z użytku. Jak się okazuje to spore utrudnienie szczególnie dla osób niepełnosprawnych, które bez niej nie mają jak wydostać się z budynku.

– Winda nie działa i nikt nie udziela nam informacji – skarży się mieszkająca tam Gorzowianka.

Jak dowiedzieliśmy się we wspólnocie mieszkaniowej: winda została zalana wodą z pobliskiego oczka, ale obecnie przeprowadzono już niezbędne prace i ma zostać naprawiona najpóźniej do jutra. Do tej pory podobnych problemów nie było – te pojawiły się dopiero po zakończeniu inwestycji związanej z budową Ronda Barlineckiego. To na ile inwestycja ma związek z zalaniem windy, będą analizować urzędnicy. My do tematu jeszcze wrócimy.