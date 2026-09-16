16 września 1946 roku powstała we Wschowie Publiczna Szkoła Dokształcająca Zawodowo. Później powołano Technikum Przemysłu Drzewnego, a następnie Zespół Szkół. Placówka, która w najbliższą sobotę będzie obchodzić jubileusz 80 – lecia, powstała w budynku gdzie wcześniej mieściło się Seminarium Nauczycielskie i niemieckie sanatorium, a po wojnie szpital radziecki. Początki edukacji nie były łatwe.