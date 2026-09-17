Sybiracy, kombatanci, przedstawiciele samorządów oraz mieszkańcy Nowej Soli uczcili Światowy Dzień Sybiraka. Oficjalna uroczystość odbyła się pod Pomnik Sybiraka. Później uczestnicy obchodów wzięli udział w otwarciu wystawy pod nazwą „Pamiętajmy o Sybirakach”, która zorganizowana została w nowosolskim liceum. Dziś mija 87. rocznica napaści sowieckiej Rosji na Polskę w pierwszych dniach II Wojny Światowej. 17 września to również Dzień Sybiraka, od 2013 roku mający status święta państwowego. Relacja Marka Turowskiego.