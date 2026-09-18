Prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował w piątek (18 września), że poseł Rozwoju Plus Sławomir Skwarek wraca do Prawa i Sprawiedliwości. Wydaje mi się, że ta decyzja będzie zachętą także dla innych – dodał.

Poseł Skwarek wraca do nas. I mam nadzieję, że ta decyzja podjęta z rozmysłem – bo pan poseł jest znany z tego, że zastanawia się nad swoimi decyzjami – powiedział na piątkowej konferencji prasowej prezes PiS. – Wydaje mi się, że dzisiejszy dzień miał pewne znaczenie. Będzie zachętą także dla innych do tego, żeby te plany i tę praktykę polityczną, która już została okazana szczególnie dzisiaj jednak porzucić, bo to do niczego nie prowadzi

– dodał Kaczyński.

Obecny na konferencji Skwarek doprecyzował zaś, że na ten moment wraca wyłącznie do klubu parlamentarnego. – Cieszę się z tego powrotu do klubu PiS, co do powrotu do matki partii, to jeszcze się zastanowimy, bo jest oczywiście inna procedura – doprecyzował Skwarek.

Skwarek dotychczas był członkiem klubu Rozwój Plus, który powstał po rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości.

Po odejściu Skwarka klub Rozwój Plus będzie liczył 40 posłów, a PiS – 147.

Powstanie Rozwoju Plus wiąże się z kryzysem wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. Pod koniec lipca upłynął termin ultimatum prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który nakazał parlamentarzystom rezygnację z przynależności do zewnętrznych stowarzyszeń politycznych pod groźbą wykluczenia z partii. Politycy skupieni wokół Mateusza Morawieckiego (ponad 40 osób), w tym Marcin Horała i Krzysztof Lipiec, nie złożyli wymaganych deklaracji, uznając, że nie zrezygnowali z członkostwa w PiS, a jedynie realizują nową inicjatywę społeczną. Ostatecznie, po skierowaniu spraw do rzecznika dyscypliny, politycy ci uznali, że nie są już członkami PiS i pod koniec lipca zarejestrowali własny klub parlamentarny.

Na początku sierpnia Morawiecki zapowiedział, że najpóźniej 15 października założy partię polityczną; na ten dzień planowana jest konwencja Rozwoju Plus.