Szymon Hołownia został nowym szefem klubu Polski 2050 po rezygnacji Pawła Śliza – poinformowało w czwartek (17 września) ugrupowanie na platformie X. Podkreślono, że Hołownia został wybrany jednogłośną decyzją wszystkich parlamentarzystów.

Szymon Hołownia nowym przewodniczącym Klubu Parlamentarnego Polska 2050

– przekazała w czwartek wieczorem (17 września) na platformie X Polska 2050.

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Szymon Hołownia nowym przewodniczącym Klubu Parlamentarnego Polska 2050! 70 projektów ustaw, z których 18 już stało się obowiązującym prawem – pod sprawnym kierownictwem przewodniczącego @SlizPawel staliśmy się najaktywniejszym klubem parlamentarnym w Koalicji 15 Października.… pic.twitter.com/TmbufJiJmV — Polska 2050 (@PL_2050) September 17, 2026

Dodano, że Hołownia „został jednogłośną decyzją wszystkich parlamentarzystów wybrany nowym Przewodniczącym Klubu Parlamentarnego Polska 2050” po rezygnacji dotychczasowego przewodniczącego – Pawła Śliza.

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Rezygnuję z funkcji przewodniczącego klubu @PL_2050. Gdy lider-założyciel chce stanąć na pierwszej linii, naturalną i jedyną mądrą decyzją szefa klubu jest zrobić mu miejsce i przekazać pałeczkę. Z Szymonem Hołownią usiedliśmy i uzgodniliśmy, jaki podział ról w klubie da nam… — Paweł Śliz (@SlizPawel) September 17, 2026

Śliz potwierdził w rozmowie z PAP tę informację.

To działanie strategiczne, takie, jakie było od dawna zaplanowane

– powiedział.

Śliz: z Szymonem Hołownią usiedliśmy i uzgodniliśmy, jaki podział ról w klubie da nam największą siłę

Również we wpisie na platformie X Śliz napisał, że rezygnuje z funkcji przewodniczącego klubu Polski 2050.

Gdy lider-założyciel chce stanąć na pierwszej linii, naturalną i jedyną mądrą decyzją szefa klubu jest zrobić mu miejsce i przekazać pałeczkę. Z Szymonem Hołownią usiedliśmy i uzgodniliśmy, jaki podział ról w klubie da nam największą siłę. Zgodziliśmy się wewnątrz klubu, że na tym etapie kadencji to Szymon powinien brać bezpośrednią odpowiedzialność za kierowanie pracami w Sejmie. To nie jest ustąpienie, to wzmocnienie całej drużyny

– napisał Śliz.

Przekazał też, że w piątek nie będzie go w Sejmie z powodu wcześniejszych planów.

Nie uciekłem obrażony

– napisał Śliz.

Polska 2050 to partia centrowa, którą Hołownia powołał po zajęciu trzeciego miejsca w wyborach prezydenckich w 2020 r. – uzyskał on wówczas 13,87 proc. głosów. W wyborach parlamentarnych w 2023 roku partia wystartowała w koalicji z PSL-em jako Trzecia Droga, która uzyskała 14,4 proc. głosów. Trzecią Drogę rozwiązano w czerwcu 2025 r.

Po styczniowych wyborach przewodniczącą ugrupowania została ministra funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, a w połowie lutego br. w partii doszło do rozłamu, w wyniku którego minister klimatu Paulina Hennig-Kloska wraz z grupą kilkunastu parlamentarzystów opuściła ugrupowanie, tworząc nowy klub parlamentarny Centrum.