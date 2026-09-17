Siły rosyjskie zaatakowały w nocy ze środy na czwartek (16/17 września) infrastrukturę energetyczną w dwóch obwodach: sumskim na północnym wschodzie Ukrainy i odeskim na południu – poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w sieciach społecznościowych.

Znów atakowana była cywilna infrastruktura, są zniszczenia w ośmiu regionach. Rosjanie ostrzeliwali infrastrukturę energetyczną w obwodach sumskim i odeskim. W Kijowie i Odessie trafiono w zwyczajne budynki mieszkalne

– oświadczył Zełenski.

Podkreślił, że rannych zostało dziesięć osób, wśród których są dzieci.

Ukraiński prezydent uznał za symboliczne, że w noc kolejnych ataków rosyjskich Izba Reprezentantów USA uchwaliła ustawę o sankcjach wobec Rosji. Sankcje wobec Rosji – jak podkreślił Zełenski – to „nadzwyczaj silny instrument, który może zakończyć tę terrorystyczną wojnę i przekonać Rosję o konieczności zawarcia pokoju”.

Izba Reprezentantów przegłosowała w środę ustawę o sankcjach wobec Rosji i cłach na towary z państw kupujących rosyjską ropę naftową i gaz. Ustawa, którą wcześniej przyjął Senat, trafi teraz na biurko prezydenta Donalda Trumpa. Biały Dom, mimo ponad roku sprzeciwiania się ustawie, teraz ją popiera.

Projekt zainicjowany i nazwany imieniem zmarłego senatora Lindseya Grahama zobowiązuje prezydenta do nałożenia w ciągu 30 dni ceł w wysokości do 100 proc. na pięciu największych importerów rosyjskiej ropy naftowej, pięciu największych importerów gazu oraz pięć państw umożliwiających omijanie sankcji przez Rosję.