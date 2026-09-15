Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że na piątkowym posiedzeniu klub Lewicy zdecyduje ws. poparcia jednej z dwóch kandydatur na wicemarszałka izby. Są nimi: Marcin Ociepa zgłoszony przez klub PiS oraz Marcin Horała zaproponowany przez klub Rozwój Plus.

Sejm ma wybrać nowego wicemarszałka izby w piątek (18 września). Ociepę zgłosił w lipcu klub PiS, który od początku tej kadencji nie ma w prezydium Sejmu swojego przedstawiciela. We wrześniu swoją kandydaturę – Horały – zgłosił również klub Rozwój Plus, który powstał po rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości.

Czarzasty pytany, którego z dwóch kandydatów woli, odparł, że zdecyduje o tym w piątek na swoim posiedzeniu klub Lewicy. Poinformował, że obecnie szefowa klubu Anna Maria Żukowska konsultuje stanowisko z pozostałymi klubami koalicji rządzącej. Zapowiedział, że on w tej sprawie zagłosuje tak jak jego klub.

Obecnymi wicemarszałkami Sejmu są: Krzysztof Bosak (Konfederacja), Szymon Hołownia (Polska 2050), Dorota Niedziela (KO), Monika Wielichowska (KO) oraz Piotr Zgorzelski (PSL-TD). Lewicę – jako marszałek Sejmu – reprezentuje Włodzimierz Czarzasty.

Klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości jako kandydatkę na wicemarszałka zgłaszał od początku kadencji b. marszałek Elżbietę Witek, na co nie było zgody pozostałych klubów.

Liczbę wicemarszałków – zgodnie z regulaminem – Sejm ustala w drodze uchwały. W uchwale z 2023 r. Sejm ustalił obecną liczbę wicemarszałków na sześciu. Kandydata na wicemarszałka Sejmu może zgłosić co najmniej 15 posłów i jest on wybierany bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.