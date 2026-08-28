Ostatni weekend wakacji przyciąga do Sławy wielu turystów. Powodem jest przede wszystkim ładna pogoda w te ostatnie dni sierpnia oraz odpowiednia infrastruktura i bezpieczne warunki wypoczynku. Nad Jeziorem Sławskim są bowiem trzy strzeżone kąpieliska, z których tłumnie korzystają wypoczywający. W Sławie był Marek Turowski.