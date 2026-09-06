Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych przekazało w niedzielę, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej; systemy radiolokacyjne zarejestrowały przelot dużego stada ptaków.

DORSZ poinformowało w niedzielę po południu, że prowadzi czynności sprawdzające w związku z podejrzeniem naruszenia przestrzeni powietrznej Polski przez niezidentyfikowany obiekt nadlatujący z kierunku Białorusi.

Dodano, że w ramach weryfikacji zapisów systemów radiolokacyjnych w rejon skierowany został wojskowy śmigłowiec. Dowództwo zaznaczyło, że „w ostatnich godzinach nie obserwowano aktywności lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej związanej z uderzeniami na cele znajdujące się na terytorium Ukrainy”.

W kolejnym komunikacie zamieszczonym po około godzinie na platformie X, DORSZ poinformowało, że czynności sprawdzające dotyczące podejrzenia naruszenia przestrzeni powietrznej zostały zakończone.

„W wyniku przeprowadzonej weryfikacji ustalono, że zarejestrowane przez systemy radiolokacyjne wskazania nie były związane z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej. Ich przyczyną było duże stado ptaków, którego przelot został zarejestrowany przez systemy obserwacji przestrzeni powietrznej” – wyjaśniło DORSZ.

Podkreślono, że „nie odnotowano zagrożenia dla bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej”.

„Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych na bieżąco monitoruje sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do realizacji powierzonych zadań” – zapewniono.