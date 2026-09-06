Strażacy interweniowali wczoraj 1200 razy. Większość działań była związana z usuwaniem skutków silnego wiatru. Poszkodowane zostały cztery osoby.

Rzecznik Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej starszy kapitan Wojciech Gralec poinformował, że najwięcej interwencji podejmowano w województwie zachodniopomorskim – 235, wielkopolskim – 182 i mazowieckim – 155.

Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem na wybrzeżu. W porywach jego prędkość dochodzi do dziewięćdziesięciu pięciu kilometrów na godzinę. Wiatr będzie słabnąć.

Zjawisko to występuje w powiatach Świnoujście, kamieńskim, gryfickim, kołobrzeskim, koszalińskim, sławieńskim, słupskim, lęborskim, wejherowskim, puckim, nowodworskim i elbląskim.