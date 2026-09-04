Gościem audycji „Co, jak i dlaczego” jest dr Joanna Kuriańska-Wołoszyn, Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu AJP. Rozmawiamy z nią o diecie, ruchu, stresie i o tym jak wielkie znaczenie w kontekście dbania o zdrowie ma prawidłowy styl życia.