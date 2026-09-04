Gościem audycji „Co, jak i dlaczego” jest dr Joanna Kuriańska-Wołoszyn, Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu AJP. Rozmawiamy z nią o diecie, ruchu, stresie i o tym jak wielkie znaczenie w kontekście dbania o zdrowie ma prawidłowy styl życia.
Gościem audycji „Co, jak i dlaczego” jest dr Joanna Kuriańska-Wołoszyn, Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu AJP. Rozmawiamy z nią o diecie, ruchu, stresie i o tym jak wielkie znaczenie w kontekście dbania o zdrowie ma prawidłowy styl życia.
Falubaz ma kolejny problem, tym razem tak naprawdę spodziewany. Będzie musiał zapłacić 90 tysięcy złotych za to, co działo się...
„Baby na motóry” to facebookowa przystań dla kobiet, które przedkładają błoto i szuter nad idealnie gładki asfalt. Grupa stworzona przez...
Piłkarze trzecioligowej Odry Skrzynie Zając Bytom Odrzański jutro o godzinie 20 podejmą innego beniaminka ROW Rybnik. Zespół Odry w 6...
12 września meczem w Nowym Targu, unihokeiści Lokomotivu Czerwieńsk rozpoczną sezon 2026/27 w ekstralidze. W drużynie beniaminka sporo zmian, a...
W Żaganiu na placu Generała Maczka przeprowadzono uroczysty apel z okazji święta 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. Po wczorajszym, wieczornym...
Gorzowscy policjanci zatrzymali 38-latka poszukiwanego do odbycia ponad roku więzienia za znęcanie się i groźby. Ze względu na jego kryminalną...
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