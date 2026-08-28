Nieletni kierowca hulajnogi elektrycznej urządził sobie niebezpieczny rajd po Zielonej Górze i nagrał go, żeby pochwalić się w Internecie.

Wyprzedzał samochody, minął radiowóz, a później wjechał w wąskie uliczki, żeby zgubić policjantów. Funkcjonariusze ustalili, kto stoi za nagraniem. Sprawą zajmie się teraz sąd rodzinny.

Policjanci natrafili na nagranie w Internecie i rozpoczęli ustalanie autora. Film pokazuje niebezpieczną jazdę po jezdni, z dużą prędkością wśród innych uczestników ruchu.

Teraz zebrane przez mundurowych materiały trafią do sądu rodzinnego, który zdecyduje, jakie konsekwencje poniesie nieletni kierowca za swoją jazdę.