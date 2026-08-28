Rada Ministrów omawia projekt ustawy budżetowej na przyszły rok. Premier Donald Tusk zauważa, że prace nad finansami państwa toczą się w cieniu globalnych zawirowań i wojny za wschodnią granicą, a wydarzenie te generują wielomiliardowe koszty dla polskiej gospodarki.

Szef rządu powiedział, że gabinet musiał pogodzić konieczność kontroli długu i deficytu z utrzymaniem wzrostu gospodarczego i poziomu życia Polaków:

Zgodnie z procedurą budżetową wstępny projekt trafi do zaopiniowania przez Radę Dialogu Społecznego, a ostateczny dokument zostanie skierowany do Sejmu najpóźniej do 30 września.