Malowanie, szlifowanie i poznawanie historii dawnego budownictwa. To aktywności przygotowane dla członków dzisiejszych warsztatów w ramach Dni Architektury Drewnianej w Ochli. Udział w nich biorą studenci architektury Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz uczniowie kierunku Technik Renowacji Elementów Architektury z zielonogórskiej „Budowlanki”.

Jak wyjaśnia Mateusz Klimek, asystent w Instytucie Architektury i Urbanistyki na UZ, warsztaty wzbogacają wiedzę studentów:

Uczniowie z Budowlanki po raz kolejny mają okazję brać udział w warsztatach. Jak mówi Andrzej Bembenek, nauczyciel przedmiotów zawodowych na kierunku TREA w Budowlance, renowacja prawdziwego budynku jest istotna dla przyszłych renowatorów:

Na zajęciach swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się stolarz, Kazimierz Jurkowski:

Jak podkreśla, Karolina Idryjan, kierownik oddziału terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Zielonej Górze, tegoroczna druga edycja wydarzenia pokazuje, że renowacja drewna dalej jest interesująca:

O swoich wrażeniach na temat warsztatów mówią uczestnicy:

Dni Architektury Drewnianej potrwają do 30 sierpnia. Zakończą je warsztaty ciesielskie oraz wernisaż wystawy fotograficznej w Bogdańcu.