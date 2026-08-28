Dziś odbyło się posiedzenie kapituły konkursu „Lubuski Włącznik. Lider Biznesu Społecznego”. Są cztery kategorie, na które wpłynęło niemal 40 zgłoszeń. Wydarzenie organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, odbędzie się po raz jedenasty.

Jak mówi Agnieszka Krzaczkowska, dyrektorka ROPS w Zielonej Górze, w tym roku konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem:

Agnieszka Krzaczkowska dodaje, że przed kapitułą kolejne etapy Lubuskiego Włącznika w celu wyłonienia lidera:

Wyniki konkursu poznamy na Gali Lubuskiego Włącznika, która odbędzie się 11 grudnia.