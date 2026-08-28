Gościem jest psycholog Magdalena Mielczarek-Snopek.
Budżet bez pieniędzy dla TK
Szef MF Andrzej Domański poinformował, że w projekcie ustawy budżetowej na 2027 r. nie zostały ujęte dochody i wydatki Trybunału...
Gościem jest psycholog Magdalena Mielczarek-Snopek.
Szef MF Andrzej Domański poinformował, że w projekcie ustawy budżetowej na 2027 r. nie zostały ujęte dochody i wydatki Trybunału...
Dziś odbyło się posiedzenie kapituły konkursu "Lubuski Włącznik. Lider Biznesu Społecznego". Są cztery kategorie, na które wpłynęło niemal 40 zgłoszeń....
Audiobooki cieszą się coraz większą popularnością wśród Gorzowian. Biblioteka zanotowała wzrost wypożyczeń. Nie tylko po tradycyjne, papierowe książki, ale także...
Malowanie, szlifowanie i poznawanie historii dawnego budownictwa. To aktywności przygotowane dla członków dzisiejszych warsztatów w ramach Dni Architektury Drewnianej w...
W Międzyrzeczu uroczystości ostatniego pożegnania senatora gen. Mirosława Różańskiego. Miały charakter państwowy. Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska wspominała, że Mirosław...
W sali konferencyjnej żarskiego ratusza zorganizowano dziś apel z okazji święta Straży Miejskiej. Podczas uroczystego spotkania funkcjonariuszom podziękowano za służbę...
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze "Radio Zachód S.A." w likwidacji w Zielonej Górze
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